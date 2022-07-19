DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı mesajı Açıklaması - Haberler

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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı mesajı Açıklaması

AA - Esin Işık - Politika
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kıbrıs adası, Türk milleti için sadece bir toprak parçası değil, beş yüz yıllık bir geçmişin onur meselesidir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kıbrıs adası, Türk milleti için sadece bir toprak parçası değil, beş yüz yıllık bir geçmişin onur meselesidir." ifadesini kullandı.

???????Aksakal, 20 Temmuz 1974'te dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in liderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı askeri harekatın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Kıbrıs adası, Türk milleti için sadece bir toprak parçası değil, beş yüz yıllık bir geçmişin onur meselesidir." ifadesini kullanan Aksakal, emperyalist sistemin dönemsel fırsatçılığıyla ele geçirilen bu toprakların üzerinde, kadim Türk milletinin alın teri ve emeği bulunduğunu vurguladı.

Aksakal, adayı tümden ele geçirmenin yanı sıra Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik soykırım girişimlerine karşı Kıbrıslı Türk mücahitlerce yürütülen şerefli mücadelenin, 1974'te anavatan Türkiye'nin garantörlüğünde şanlı Türk ordusunun Barış Harekatı ile taçlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"O gün sadece Türklere değil, ENOSİS hayaliyle yanıp tutuşan Rumlara da barış içinde insanca ve hakça bir yaşam imkanı sağlanmıştır. Bugün demokrasi havariliğine soyunan Yunanistan, o gün yönetimindeki darbecilerden Türk askerinin Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde kurtulmuştur.

Bilinmeli ve kabul edilmelidir ki üzerinden yarım asır geçen bir konuda bugün olmuş hala işi yokuşa süren taraf Yunanistan'dır. Artık gerçekler temelinde davranış sergilemelerinin zamanı gelmiş ve hatta geçmektedir. Yapılması gereken en makul hareket, 1974'te tesis edilmiş olan barış ortamına yeniden dönmek, iki devlet arasındaki anlaşmazlık konularını adaların silahsızlandırılması ile başlayarak çözüme kavuşturmak ve derhal KKTC'yi tanımak olmalıdır. Bu tarihsel bir sorumluluktur.

Barış Harekatı'nın 48. yılında, Kıbrıs Türkünün yaşam mücadelesinin simgesi olmuş Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere Başbakanımız Bülent Ecevit'i, 37. Cumhuriyet Hükümeti üyelerini, Kıbrıs'ta Türk varlığı için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."

AA / Esin Işık - Politika

Kıbrıs Barış Harekatı Bülent Ecevit Kıbrıs Politika Haberler

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