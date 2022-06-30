DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 'asgari ücret' açıklaması Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, enflasyon farkı uygulandıktan sonra seyyanen yüzde 30 zamla asgari ücretin 7 bin 500 lira olarak belirlenmesini istedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, açlık sınırının 6 bin 400 lira, yoksulluk sınırının 21 bin lira düzeyine çıktığını, asgari ücretin ise 4 bin 253 lirada kaldığını vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Aksakal, şöyle devam etti:

"Biz, halkın refahından tasarruf olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple öncelikle bu uçurumun kapanması yönünde kararlar ihdas edilmelidir. Enflasyon farkı uygulandıktan sonra seyyanen yüzde 30 zam yapılarak asgari ücretin 7 bin 500 lira olarak belirlenmesi, insanlarımızın yanan yüreklerine bir nebze olsun su serpecektir."

Kurbanlık fiyatlarına da dikkati çeken Aksakal, "Küçükbaş hayvanlarda canlı kantar fiyatı olarak kilosu 70-80 lira aralığında seyrediyor. Bu durumda çoğu insan kurban kesemeyecek. 1100 lira olarak ilan edilen bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak emeklilere müjdelenmeli ve ödenmelidir." dedi.

NATO Zirvesi değerlendirmesi

Madrid'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya değinen Aksakal, "Amerika da PKK'yı terör örgütü olarak ilan ediyor ama binlerce tır dolusu silah ve mühimmatı da YPG'ye dolayısıyla PKK'ya vermekten çekinmiyor." ifadesini kullandı.

Aksakal, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında "suçluların iadesi anlaşması" imzalanması ve bu ülkelerde oldukları bilinen suçluların başka ülkelere kaçmaları ihtimaline karşı tedbir alınmasının sağlanmasını istedi.