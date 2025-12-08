2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kamu harcamalarının etkinliği, hesap verilebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve israfın önlenmesi konusunda hala ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade ederek, "Vatandaş vergisini verirken fedakarlık yapıyor ancak bu vergilerin nereye, nasıl harcandığını sorguladığında net bir cevap alamıyor." dedi.

Aksakal, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki konuşmasında, bütçede faiz giderlerinin birçok bakanlığın toplam bütçesini geride bıraktığını savundu.

Parti olarak istenmesi durumunda yöntem ve işlerlik açısından yapılacak yasal çalışmalara teorik destek sağlayabileceklerini belirten Aksakal, bütçede para cezası gelirleri hedeflerinde yüksek rakamların dikkati çekici olduğunu söyledi.

DSP programının kalkınma için ortaya koyduğu ana temanın "üretim" olduğuna işaret eden Aksakal, "Kalkınma köyden ve köylüden başlar. Türkiye ne zaman köyden ve tarımsal üretimden uzaklaştırıldıysa işte o tarihten bu yana aynı sıkıntıları ve neticelerini konuşarak bugünlere geldik." diye konuştu.

Vatandaşın bugün en temel sorununun enflasyon olduğunu ifade eden Aksakal, "Pazarda, markette, mutfakta yaşanan yangın artık kontrol edilemez bir hal almıştır. Çalışanların gelirleri satın alma gücünü kaybetmiştir. Gençler geleceğe güvenle bakamamaktadır. Oysa burada yüce Meclis'te görüşülecek bütçeler, enflasyona karşı toplumun en kırılgan kesimlerini korumayı amaçlayan güçlü mekanizmalar içermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, bütçenin en temel unsurlarından birinin sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi olduğunu belirterek, sosyal yardımlardaki artışların yeterli olmadığını ileri sürdü.

Bütçede şeffaflığın önemli olduğunu bildiren Aksakal, "Kamu harcamalarının etkinliği, hesap verilebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve israfın önlenmesi konusunda hala ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Vatandaş vergisini verirken fedakarlık yapıyor ancak bu vergilerin nereye, nasıl harcandığını sorguladığında net bir cevap alamıyor." dedi.

Aksakal, doğru planlama, adaletli paylaşım ve bilimsel politikalarla Türkiye'nin çok kısa sürede ekonomik ve sosyal açıdan büyük atılımlar gerçekleştirebileceğini belirterek, bunun yolunun toplumun tüm kesimlerini gözeten, üretimi merkeze alan, sosyal devleti güçlendiren bir bütçeden geçtiğini kaydetti.

Bütçenin milletin refahına, birliğine ve demokrasinin güçlenmesine katkı sunmasını temenni eden Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak 2026 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi'ne kabul oyu vereceğimizi belirtiyoruz." diye konuştu.