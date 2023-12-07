DSP Genel Başkanı Aksakal: 2024 Asgari Ücret 20 Bin Liranın Altında Olmamalı

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin 20 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. Aksakal ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi ve bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin 20 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

Saldırıların tam bir katliam ve soykırım haline dönüştüğünü söyleyen Aksakal, "Bu durum asla kabul edilemez. Böyle bir manzara karşısında kendisine 'insanım' diyen hiçbir canlı sessiz kalamaz, kalmamalıdır." diye konuştu.

Başta dünyanın gelişmiş ülkeleri olmak üzere, bölge ülkelerinin Gazze'de yaşananlara sessiz kaldığını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"100 yıl önce başaramadıklarını bugün bir kez daha deneme gafletinde bulunan Batılı emperyalist devletler, Çanakkale'de yaşadıklarını, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Ege'de uğradıkları hüsranları unutmuş görünüyorlar. Aynı inanca tabi olduğumuz Filistin halkını topyekün ortadan kaldırma girişimine karşı daha fazla sessiz kalınamayacağı açıktır. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkemiz saklı kalmak koşuluyla şu da çok iyi bilinmelidir ki Türk milleti uysal koyun değildir. Özellikle kendileriyle müttefik olduğumuz devletlerin bunu çok iyi algılaması ve değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."

İsrail'in yaptığının "dağdan gelip bağdakini kovmak" olduğunu ifade eden Aksakal, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

-"İnsanlarımız enflasyona karşı korunmalı"

2024 yılı asgari ücret miktarının tespiti ile zor şartlarda yaşam sürdüren emeklilerin beklentilerinin karşılanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Aksakal, resmi rakamlar değerlendirildiğinde bile Türkiye'de açlık sınırının 15 bin lirayı, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise 45 bin lirayı geçtiğini söyledi.

Aksakal, "Asgari ücretle yaşamını sürdürmek durumunda olan insanlarımızın ve geçim sıkıntısını en üst seviyede yaşayan toplum kesimlerinin enflasyona karşı mutlaka korunması gerekir. 2024 yılında ikinci kez değerlendirilmeyeceği de öngörülen asgari ücret 20 bin liranın altında olmamalıdır." dedi.

"Köyler gerçek sahiplerine geri verilmeli"

2024 bütçesinde "büyük şehirlerin çeperlerinde kentsel tarım" hedefinin ortaya konulmasının gerçek kalkınma adına "ciddiyetten uzak" bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Aksakal, "Ülke topraklarının ekilebilir her noktası üretime açılmalıdır, başta Büyükşehir Yasası değiştirilerek köyler gerçek sahiplerine, yani köylülere geri verilmeli." dedi.

Cumhur İttifakı'nın 14-28 Mayıs seçimlerinde tahkim edilen duruşunun 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleriyle taçlandırılacağını belirten Aksakal, "Mayıs seçimlerindeki yenilgilerinin şaşkınlığını üzerinden atamamış olan malum muhalefet, darmadağın ettikleri masanın bacaklarını tamir etmekle uğraşadursun, Cumhur İttifakı'nda vücut bulan antiemperyalist siyasi duruş içimizde ve bölgemizde oluşturulan ihanet yapılanmalarını da mutlaka tasfiye edecektir." diye konuştu.

Aksakal, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'nin kendi uçağını bir an evvel göklerde görme arzusunu kamçıladığını, bu konuda oldukça önemli mesafeler de katedildiğini söyledi.

DSP'nin 12. Olağan Kurultayı'nın gerçekleştiğini hatırlatan Aksakal, "Büyük Önder'in bizlere emaneti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmanın ve bu topraklar üzerinde geleceğini kurgulayan her bir ferdin insanca yaşam sürmesinin güvencesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.