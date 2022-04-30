DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Haberler

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DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

AA - Barış Gündoğan - Politika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Aksakal, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Emeğin en yüce değer olduğuna inanan ve kurulduğu günden bu yana emeğin hak mücadelesini veren DSP olarak, işçisiyle memuruyla, çiftçisiyle, ev kadınıyla tüm çalışanlarımızın bu Emek ve Dayanışma Günü'nde 1 Mayıs Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki emeğin gücü sömürü düzenini mutlaka değiştirecektir."

AA / Barış Gündoğan - Politika

1 Mayıs, Politika, Haberler

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