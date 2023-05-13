RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; DSİ Genel Müdürlüğü'ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Akif Balta, Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.