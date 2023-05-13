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DSİ Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı

DSİ Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı

Politika Haberleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı. Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; DSİ Genel Müdürlüğü'ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Akif Balta, Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

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