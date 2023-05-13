DSİ Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı. Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; DSİ Genel Müdürlüğü'ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Akif Balta, Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika