DPÜ Senatosu Ortadoğu'da yaşanan şiddeti kınadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosu Ortadoğu'da yaşanan duruma ilişkin 3 dilde yayınladığı açıklamada, Filistin topraklarında yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosu tarafından 3 dilde yayınlanan duyuruda, Ortadoğu'da onlarca yıldır süren şiddet olaylarının, uluslararası hukuka aykırı olarak sivil insanların zarar gördüğü bölgesel ve küresel barışı tehdit eden kanlı bir sürece dönüştüğüne dikkat çekildi.

DPÜ Senatosunun duyurusunda, "Yaşanan olaylara uluslararası toplumun verdiği veya veremediği tepkiler endişemizi bir kat daha arttırmış, en kısa sürede bölgeye gelmesi gereken barış ve huzurun önünde nice engeller olduğunu ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Temel görevi insanlığa hizmet etmek olan bilim insanları olarak bizler, bölgeye kalıcı barışın Türkiye'nin yıllardır dile getirdiği 1967 sınırlarına riayet ederek başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınması ve haklarına saygı gösterilmesiyle geleceğine inanmaktayız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanlığımızın bölgedeki barışı tesis etme çabalarını destekliyoruz. Gönül Coğrafyamızın içerisinde yer olan Filistin topraklarında yaşanan şiddet olaylarını kınıyor, çatışmanın taraflarını, savaş propagandası yapan devletleri ve uluslararası medyayı ülkemizin temel dış politikasını simgeleyen, " Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi etrafında birleşmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA