DP Milletvekili: Hazine'ye ait mülklerin satışı köylülerin haklarını tehdit ediyor

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 40'ın üzerinde ilde, Hazine'ye ait mülklerin ihaleyle satışlarının köylülerin haklarını ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü. Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bütünşehir Yasası'yla Türkiye'nin köy varlığının önemli bir bölümünün yok edildiğini savundu.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 40'ın üzerinde ilde, Hazine'ye ait mülklerin ihaleyle satışlarının köylülerin haklarını ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bütünşehir Yasası'yla Türkiye'nin köy varlığının önemli bir bölümünün yok edildiğini savundu.

Yasa sonrası Türkiye'deki 40 bin köyden 22 bininin tüzel kişiliklerinin kaldırıldığını belirten Altıntaş, bu köylerin meralarının, Hazine arazilerinin hepsinin büyükşehirlere devredilerek alınır satılır hale getirildiğini savundu.

Altıntaş, deniz kenarlarından başlanarak, Türkiye'deki arazilerinin satıldığını ileri sürerek, "Özelleştirme adı altında satılacak hiçbir şey kalmayınca şimdi sıra köylere gelmiştir. Şimdi büyükşehir belediyelerinin dışında kalan yerlerdeki hazine arazileri de satılığa çıkarılmıştır." dedi.

Son 5 yılda 35 milyar lira değerinde arazi satışının yapıldığını ileri süren Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ sadece bir yılda 3 milyon 3 bin 946 kamu arazisini satışa çıkarmış, devlet mülkiyetindeki yeşil alanlar, tarım arazileri hatta arkeolojik alanlar ile turizm bölgelerinde çok sayıda arazi satılmıştır. İhale aşamasında olan 1088 arazi de satışta bulunmaktadır. 40'tan fazla ilimizde Hazine'ye ait mülklerin ihaleyle satışları, tarım topraklarında köylülerin haklarını ve gıda güvenliğini ciddi manada tehdit etmektedir."