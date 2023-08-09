DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Yasama etkisizleştirilmiş, sadece yürütmenin sekretaryası haline getirilmiştir

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Anayasa'da yazılı olan kuralların birçoğunu boşa çıkardığını ve ülkenin karşı karşıya kaldığı temel ekonomik ve siyasal problemlerin bu sistemin ürünü olarak ortaya çıktığını öne sürdü.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Yasama etkisizleştirilmiş, sadece yürütmenin sekretaryası haline getirilmiştir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Anayasa'da yazılı olan kuralların birçoğunu boşa çıkardığını ve ülkenin karşı karşıya kaldığı temel ekonomik ve siyasal problemlerin bu sistemin ürünü olarak ortaya çıktığını öne sürdü.

Başta kuvvetler ayrılığı ilkesi olmak üzere Anayasa'nın bütün kurallarının devre dışı bırakıldığını savunan Altıntaş, "Yasama etkisizleştirilmiş, sadece yürütmenin sekretaryası haline getirilmiştir." diye konuştu.

Yargı organlarının da yürütmenin denetimi altına girerek işlevsiz hale getirildiğini iddia eden Altıntaş, "Bu şartlar altında 'yeniden anayasa yapalım' diye ortaya çıkan iktidara şu soruyu sormak lazım; yeni yapacağınız anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesini koruyacak mısınız, korumayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.