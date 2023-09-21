DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Türkiye'nin sorunu yeni anayasadan ziyade zihniyet meselesi

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye'nin bugünkü sorununun yeni anayasadan ziyade zihniyet meselesi olduğunu belirtti. Altıntaş, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak cumhurbaşkanının yetkilerinin Meclise iade edilip edilmeyeceğini sordu ve Türkiye'nin sorununun zihniyet meselesi olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye'nin bugünkü sorununun "yeni anayasadan ziyade zihniyet meselesi" olduğunu söyledi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa tartışmalarına değindi.

Altıntaş, "Anayasa yapmak için milletin karşısına çıkmaya niyetlendiğinizde, cumhurbaşkanının elinde bulunan yetkilerin bir kısmını Meclise iade edeceğini söyleyecek misiniz, söylemeyecek misiniz? Yoksa çok milletli bir toplum tarifi içine mi gireceksiniz?" diye sordu.

"Bugün Türkiye'nin sorunu, yeni anayasadan ziyade bir zihniyet meselesidir." ifadesini kullanan Altıntaş, milletleri bayrak ve marşının, devletleri ise pasaport ve parasının temsil ettiğini söyledi.

Altıntaş, "Bugün Türk milleti, bayrağı ve marşı özgür; pasaport ve parası tutsak olan bir millettir. Gelin, bu ayıptan hep beraber nasıl çıkacaksak onun yolunu bulalım; insanlarımızı barış, huzur ve güvenlik içerisinde, geleceğinden emin nasıl yaşatabileceğimizin yolunu hep beraber arayalım." dedi.