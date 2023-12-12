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DP Milletvekili Haydar Altıntaş, Türk siyasetinin sporu da yozlaştırdığını söyledi

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DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırmasını eleştirerek, Türk siyasetinin sporu da yozlaştırdığını belirtti. Altıntaş, siyasetin sporu kavga zeminine dönüştürdüğünü ifade etti.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Türk siyaseti, sporu da yozlaştıran davranışlar içerisinde." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırmasını eleştirdi.

Siyasetin, sporla yakın ilişki içerisinde olmasının, sporu kavga zeminine dönüştürdüğünü söyleyen Altıntaş, "Faruk Koca'yı şiddetle kınıyorum. Türk siyaseti, sporu da yozlaştıran davranışlar içerisinde." ifadelerini kullandı.

DP'li Altıntaş, Türkiye'de siyaset ve demokrasinin arızalı olduğunu iddia ederek, "Arızalı siyaset ve demokrasinin ortaya koyduğu model, ülkenin sorunlarını onarılmaz hale getirmiştir." görüşünü savundu.

Şehirlerin sorunlarının ortaya konulup çözüm önerilerinin dile getirilmesi gerekirken, mahalli idare seçimleri için gösterilecek adayların gündemde olduğunu söyleyen Altıntaş, söz konusu adayların da vatandaşın seçme hakkını ortadan kaldıracak şekilde belirlendiğini iddia etti.

Belediyelerin, bütçelerinin dışında işlemler yaptığını dile getiren Altıntaş, yerel yönetimlerin harcamalarının, bütçe disiplini içerisinde yapılması ve denetime sunulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Politika

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