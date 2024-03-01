DP Milletvekili Haydar Altıntaş, seçimlerin adil yapıldığını söyleyemeyiz

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Seçmen listeleri üzerinden oluşan şüphe ve şaibeleri göz önüne aldığımızda Türkiye'de seçimlerin hakim teminatında, hür, eşit ve adil yapıldığını söyleyemeyiz." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başta adalet kurumu olmak üzere devlet kurumlarının siyasallaştığını savundu.

İnsanların "Ankara'da hakimler var" diyebilmenin keyfini yaşayamadığını söyleyen Altıntaş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bazı kararlarını eleştirdi.

YSK'nin mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin kararını hatırlatan Altıntaş, "YSK'nin verdiği bütün kararların siyasi olduğunu ve hukuki olmaktan uzaklaştığını iddia etmek çok da zor değil. Bugün seçmen listeleri üzerinden oluşan şüpheleri göz önüne aldığımızda Türkiye'de seçimlerin hakim teminatında, hür, eşit ve adil yapıldığını söyleyemeyiz." diye konuştu.

Altıntaş, partilerinin Balıkesir'in Ayvalık ilçesi belediye başkan adayının başvurusunun İl Seçim Kurul tarafından reddedildiğini, bu kararın siyasi gerekçelerinin olduğunu düşündüklerini kaydetti.

DP'li Altıntaş, herkesin kanun önünde eşit olduğu, anayasal haklarını kullanabildiği bir usulle seçimlere gidilmesini temenni ettiklerini dile getirdi.