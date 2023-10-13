DP Milletvekili Haydar Altıntaş: İsrail-Filistin çatışmasında insanlık dramı son bulmalı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İsrail- Filistin çatışmasında insanlık dramının son bulması gerektiğini söyledi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orantısız güç kullanan İsrail'in saldırılarının şiddetini artırdığını ifade eden Altıntaş, yaşananların dünyayı yeni bir kan ve gözyaşına boğmasını önlemek için herkesin elinden geleni yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Altıntaş, Türkiye'nin, çatışmanın yatıştırılmasında oynayacağı rolün önemli olduğunu belirtti.

Dün TBMM'de İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yapılan kapalı oturumda grubu bulunan 6 siyasi partinin teklif ve temennilerine Demokrat Parti olarak katıldıklarını vurgulayan Altıntaş, "Taraflar sağduyuya davet edilmeli; İsrail-Filistin çatışmasında insanlık dramı acilen son bulmalı." dedi.