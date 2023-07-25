DP Milletvekili Haydar Altıntaş, insanları haysiyetiyle yaşatabilecek bir maaş kanunu istedi

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, iktidardan 'tarifi imkansız maaş cetveli' yerine insanları 'haysiyetiyle ve onuruyla yaşatabilecek' bir maaş kanununu çıkarmasını istedi. Altıntaş, Türk milletinin ekonomik bunalım nedeniyle yaşayamaz hale geldiğini öne sürdü.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, iktidardan "tarifi imkansız maaş cetveli" yerine insanları "haysiyetiyle ve onuruyla yaşatabilecek" bir maaş kanununu çıkarmasını istedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin "ekonomik bunalım" nedeniyle yaşayamaz hale geldiğini öne sürdü. Altıntaş, "Türkiye'de insanların bir kısmının çöpten ekmek topladığını, bir kısmının ise aç ve açıkta yattığını" ifade etti.

İnsanların gelecekten umudunu kestiğini, mutluluktan uzaklaştığını belirten Altıntaş, son dönemde vatandaşların "nefes alamaz" hale geldiğini iddia etti.

İktidarın kanun çıkarmakta yetkili olduğunu belirten Altıntaş, iktidardan "tarifi imkansız maaş cetveli" yerine insanlara haysiyetiyle ve onuruyla yaşatabilecek bir maaş kanununu çıkarmasını istedi. Altıntaş, "İhtiyaç duyduğunuz da ihale kanununu 200 yüz defa değiştirebiliyorsunuz. İsteseydiniz bu kanunu da çıkararak herkesin 'Maaşıma ne kadar zam yapılır, bu zamla ben geçinebilir miyim?' kaygısından uzak olarak medenice ne para alabileceğini ve enflasyonla bunun üzerine ne eklenebileceğini bilseydi kötü mü olurdu?" ifadelerini kullandı.