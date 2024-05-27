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DP Milletvekili Haydar Altıntaş: 27 Mayıs darbesinde ezilen Türk milletidir

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DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin yaptığı açıklamada, darbenin Türk milletine yapılan bir hakaret olduğunu belirtti.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Yassıada'da yargılanan hakimiyetimilliyedir. Milletin yasama hakkıdır, asılan devlettir. Dipçik ve postal darbelerinin altında hakarete uğrayan ve ezilen de Türk milletidir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türk demokrasi tarihine acı hatıralar bırakarak, "kara leke" olarak düştüğünü belirtti.

Milletlerin hayatında bu tür olayların ders alınmadan tekrarlandığını söyleyen Altıntaş, şunları kaydetti:

"1960 darbesinde, parlamento kapatılarak, Türk hakimiyetimilliyesini temsil eden grubun belirli bir bölümü tutuklanmıştır. Bu hadiselerin ortaya çıkışında hem icracıların hem bu hareketleri yapanların kendilerine göre öne sürdükleri sebepler olsa bile arka bahçesinde mutlaka maaş ve geçim yetersizliği hususu da bulunur. Yeniçerilerin isyanı sırasında, 'din elden gidiyor' diye ayağa kalkanların, temel temsil ettikleri şey maaşlarının azlığı ve kendilerine verilen akçelerin ayarının düşüklüğüdür. 1960 ihtilalinin de her ne kadar demokrasi gerekçesiyle yapıldığı söylense de o gün ordudaki subay maaşlarının düşüklüğü gerekçe gösterilmiştir."

Demokrasilerde meşruiyetin temelinin sandık ve halk olduğunu, güvencesinin ise hukuk olduğunu söyleyen Altıntaş, "Yassıada'da yargılanan hakimiyetimilliyedir. Milletin yasama hakkıdır, asılan devlettir. Dipçik ve postal darbelerinin altında hakarete uğrayan ve ezilen de Türk milletidir." diye konuştu.

Altıntaş, 1960 darbesinde ve sonrasında hayatını kaybeden demokrasi önderlerine Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Politika

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