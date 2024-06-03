DP Milletvekili: Hasat mevsiminde tarım ürünü ithalatı yasaklanmalı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye'de hasat mevsiminde her çeşit tarım ürünü ithalatının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektöründe yaşanan sorunlara değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk tarımını modernize etmek, planlamak, programlamak, üretimi arttırmak, kaliteli ürün üretmek, milletin karnını doyurmak ve artanını satmak konusunda işlevsiz olduğunu savundu.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Altıntaş, şöyle konuştu:

"Hükümetin icra ettiği politika, 'üretme, ithal et, sonra tüket.' Elbette ki bir ülkede ithalat yapılabilir ancak ithalat, içerideki üretimi baltalamak yok etmek manasında olmamalıdır. Türkiye'de hasat mevsiminde her çeşit tarım ürününün ithalatı yasaklanmalı. Ürün hasat edilip ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığı görüldükten sonra ihtiyaç varsa pazarlara çıkarak ithalat yapılmalıdır. Eğer üretmeyi temel almazsak hangi model ve metodu denersek deneyelim, Türkiye'deki vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya erişme imkanını asla tedarik edemeyiz."

Vatandaşların kurban kesemez duruma geldiğini dile getiren Altıntaş, milyarlarca dolarlık kesilmiş veya canlı hayvan ithaline rağmen et fiyatının en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini kaydetti.

Altıntaş, fırsatçıları, stokçuları ve üreticileri suçlamanın büyük bir hata olacağını, bir ülkede ucuzluğun sağlanabilmesi için üretmenin şart olduğunu belirtti.