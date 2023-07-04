DP Milletvekili Altıntaş: İktidarın tarım politikaları iflas etti

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, iktidarın tarım politikalarının iflas ettiğini savundu. Altıntaş, Türkiye'de çözüm bekleyen pek çok sorun bulunduğunu ancak bu sorunları çözmesi gereken siyaset alanının, sorunun odak noktası haline geldiğini ileri sürdü. Tarım sektörünün sorun yaşayan kesimlerin başında geldiğini belirten Altıntaş, uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçinin üretimden soğuduğunu ifade etti.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, iktidarın tarım politikalarının iflas ettiğini savundu.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çözüm bekleyen pek çok sorun bulunduğunu ancak bu sorunları çözmesi gereken siyaset alanının, sorunun odak noktası haline geldiğini ileri sürdü.

Yurdun hiçbir yerinde halkın konuşturulmadığını ve bu nedenle insanların derdini anlatamadığını iddia eden Altıntaş, sorun yaşayan kesimlerin başında tarım sektörünün geldiğini söyledi.

Uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçinin üretimden soğuduğunu ifade eden Altıntaş, "Zorlama üretim ile Türkiye'de tarım bitmiştir. Üretimde kullanılan girdilerin önemli bölümü ithaldir. Bu politikalar hayatın akışına katkı sağlamıyor. İktidarın tarım politikaları iflas etmiştir. Bugün yapmak zorunda olduğumuz iş; büyük Atatürk'ün söylediği gibi çiftçiyi milletin efendisi yapacak özel bir statüyü kendilerine vermek olacaktır. Aksi takdirde üreticilerimiz tarımı bırakmak zorunda kalacak, gıda güvenliğimiz tehlikeye düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.