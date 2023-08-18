DP'li Uzun: "Gabar'da petrol arama ve üretimi konusunda ısrar edilmesi doğrudur"

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Gabar'daki petrol keşif ve üretim sahalarını ziyaret ettiğini belirterek, "Gabar'da petrol arama ve üretimi konusunda ısrar edilmelidir, ısrar edilmesi doğrudur.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Gabar'daki petrol keşif ve üretim sahalarını ziyaret ettiğini belirterek, "Gabar'da petrol arama ve üretimi konusunda ısrar edilmelidir, ısrar edilmesi doğrudur." dedi.

Uzun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gabar'daki petrol keşif ve üretim sahalarını yerinde görme talebini TPAO yönetimine ilettiğini, yönetimin kabul etmesi üzerine bu hafta saha ziyaretlerini gerçekleştirdiğini anlattı.

TPAO yönetimine teşekkür eden Uzun, "Bu medeni tutumun tüm kurumlara örnek olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Yetkililerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce açıkladığı üretim hedefine ulaşabileceklerine olan inançlarını dile getirdiklerini aktaran Uzun, "Üniversitelerimizden birine bu sahaların açılmasını ve detaylı bir bağımsız raporlama yapılmasını öneriyorum. İki günlük saha ziyaretim sonrası şahsi kanaatim, proje riskler barındırıyor ama bu risk alınmalıdır. Dünyanın her geçen gün enerji krizine doğru sürüklendiği bir dönemde, umut vadeden böyle bir projede ısrar edilmelidir. Enerji bağımsızlığı meselesi bana göre Türkiye'nin hayati meselesidir. Bu iki nedenden dolayı Gabar'da petrol arama ve üretimi konusunda ısrar edilmelidir, ısrar edilmesi doğrudur." diye konuştu.

DP'li Uzun, Türk mühendis ve jeologları Gabar'da görmekten gurur duyduğunu belirterek, "Pırıl pırıl gençlerimizin, yetişmiş mühendislerimizin bu ülkeden kaçıp gitmek zorunda kalmayacakları koşulları sağlamalıyız. Eğer özel olarak önlem almazsak onları burada tutamayız." ifadelerini kullandı.