DP'li Enginyurt, Ukrayna'dan gelen Türk öğrencilere yatay geçiş hakkı verilmesini istedi

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ukrayna'dan gelen Türk öğrencilere yatay geçiş hakkı verilmesini istedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'den Ukrayna'ya eğitim için giden 4 bin öğrencinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yurda dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu öğrencilerin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yatay geçiş için başvuruda bulunduğunu dile getiren Enginyurt, "YÖK, ısrarla ve inatla 'Hayır, siz orada parayla okuyorsunuz dolayısıyla buradaki öğrencilerin hakkını size yedirmem.' diyor. YÖK, yok hükmünde olduğunu bir kere daha ispatlıyor. Bu gençlerimiz, yalnızca bu ülkede bir üniversitede yatay geçiş hakkı istiyorlar." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen Ukraynalı öğrencilere yatay geçiş hakkı verildiğinin açıklandığını ifade eden Enginyurt, "Ukraynalı gençlere verdiğin hakkı kendi vatan evlatlarına, kendi çocuklarına niye layık görmüyorsun? YÖK'ü derhal göreve davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, 4 bin vatan evladına sahip çık, bunlar senin de evlatların. 4 bin vatan evladına derhal yatay geçiş hakkı verilsin." değerlendirmesini yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy hakkında parti üyeliğinden "tedbirli ve kesin çıkarılma cezası" için disiplin işlemlerinin başlatıldığı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Enginyurt, "Baki Ersoy benden ders alsaydı da konuşmasaydı. Bana bakabilirdi. Beni görür, değerlendirir, konuşmanın sonunun ne olduğunu benden dolayı anlaması gerekirdi. Baki Ersoy pırıl pırıl, iyi bir Türk milliyetçisi, iyi bir vatan evladı, delikanlı, yiğit bir kardeşimiz. Baki Ersoy, sokağın sesini bizim gibi duyurmuştur. Sokağın sesini duysunlar. İhraç kolay bir müessese, susturmak kolay bir şey, susmak değil. Millet feryat ediyor, feryadı duymak lazım." ifadelerini kullandı.