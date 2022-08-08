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DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması

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DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile arasında, televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayına ilişkin özür diledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile arasında, televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayına ilişkin özür diledi.

Enginyurt, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ağustos'ta katıldığı televizyon programında, milletvekilliği ve taşıdığı siyasi sorumluluk gereği göstermesi gereken dikkati ve özeni göstermediğini ve itidal dışı davranışta bulunduğunu belirtti.

Sert tepkisinden dolayı, programın reklam arasında yaşanan ve hiçbir şekilde onaylamadığı olayların, şahsını, DP camiasını ve kamuoyunu rahatsız ettiğini vurgulayan Enginyurt şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ifade etmek isterim ki siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayriresmi bir korumam bulunmamaktadır. İstenmeyen görüntüler sebebiyle, DP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum."

AA / Mümin Altaş - Politika

Cemal Enginyurt Demokrat Parti Politika Haberler

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