DP'li Enginyurt: 'Sansür yasasını şiddetle kınıyoruz, protesto ediyoruz'

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine yönelik, "Sansür yasasını şiddetle kınıyoruz, protesto ediyoruz." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya değinerek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin yolu açıldı. İki ülke NATO üyesi olunca PKK'yı terör örgütü kabul edeceklermiş. Almanya, İngiltere, Fransa NATO üyesi değil mi? Buralarda PKK cirit atıyor, gösteriler yapıyor. NATO'ya üye olduktan sonra aynı alışkanlığına devam ederse ne olacak?" diye sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Mecliste görüşülen ek bütçenin "hiç kimseye bir zararı olmayacağı ve yeni bir vergi yükü getirmeyeceğini" söylediğini belirten Enginyurt, bütçenin neredeyse bütün gelirinin vergiden karşılanacağını iddia etti.

Bunun, "millete zulüm, akaryakıta, doğalgaza ve elektriğe zam bütçesi" olduğunu savunan Enginyurt, "Türkiye'ye büyük yük getiren ve sorumluluğu üzerine almayan bir iktidar bütçesidir. Bu bütçe halka düşmanlık bütçesidir." dedi.

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeye de değinen Enginyurt, şunları söyledi:

"Sansür yasasını şiddetle kınıyoruz, protesto ediyoruz. Özellikle 'yerel basının haber alma hürriyetini engelleyecek, haber yapma hakkını elinden alacak ve bütün uygulamalarıyla Türk basınının hak ve hukukunu ayaklar altına alacak olan bu sansür yasasından geri adım atılmalıdır.' diyoruz. 'Milletle, demokrasiyle, özgürlüklerle kavga edilmez' diyor ve sansür yasasına karşı olduğumuzu ifade ediyoruz."