DP'li Enginyurt: "Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastının araştırılmasını istiyoruz"

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün suikast nedeniyle olduğunu belirterek, bunun yeniden araştırılmasını istediklerini söyledi.

Enginyurt, Meclis'te Ülküde Birlik Derneği üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, 25 Mart'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Ülküde Birlik Derneğinin, Türkiye genelinde bir imza kampanyası başlattığını dile getiren Enginyurt, Yazcıoğlu'nun kendilerine göre şehit olduğunu vurguladı.

DP'li Enginyurt, 13 yıl geçmesine rağmen gönüllerdeki ateşin dinmediğini dile ifade ederek, imza kampanyası ile bu olayın yeniden araştırılmasının istendiğini kaydetti. Cemal Enginyurt, şöyle konuştu:

"FETÖ'cü tezgah yeniden ortaya konulsun. Bu bir cinayettir, bu bir suikasttır. Bu cinayet, bu suikast tarafsız, bağımsız adil hakim ve savcılar ile İçişleri Bakanlığınca yeniden araştırılmalıdır. Bunun için 80 bin imza topladılar. Bu imzayı TBMM Başkanlığına takdim edeceğiz. Sayın Meclis Başkanı'nın milletvekili olması hasebiyle BBP Genel Başkanlığı yapan Muhsin Yazıcıoğlu'nun, bize göre suikast olan eylemin araştırılmasında öncülük yapmasını Ülküde Birlik Derneği adına talep ediyoruz. Bunun bir suikast olduğu netleşmiştir. Biz, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastının araştırılmasını Ülküde Birlik Derneği olarak ve Türkiye'deki Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenleri adına TBMM'den, Sayın Cumhurbaşkanından, İçişleri Bakanı'ndan talep ediyoruz."