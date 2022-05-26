DP'li Enginyurt: "İktidar vatandaşı düşünmüyor" - Haberler

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı nedeniyle iktidarın gelecek ay 50 milyar lira ödeme yapacağını ifade ederek, iktidarın vatandaşı düşünmediğini öne sürdü.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdoğan, faiz kararını açıkladı. Nas yine pas geçti. 'Allah'ın emirlerini uygulayacağım' diyen Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdoğan, bugün faizi yine yüzde 14'te sabit tuttu." dedi.

İktidarın ülkeyi yönetemediğini iddia eden Enginyurt, "Türk lirası dibin dibini değil, kuyunun dibini gördü, ekonomi yerle bir oldu ama ne gören ne duyan ne çare üreten var." ifadesini kullandı.

Cemal Enginyurt, "Memleket, faizciye çalışıyor. 13 milyon emekliye 400 lira ikramiye veremeyen, 'kasamızda 10 milyar para yok' diyen iktidar, faizcilere 30 milyar ve önümüzdeki ay 50 milyar daha ödeme yapacak. Maalesef iktidar vatandaşı düşünmüyor." sözlerini sarf etti.