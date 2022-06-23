DP'li Enginyurt: "Faiz altıncı defa pas geçilerek ekonomiye en büyük darbe indirilmiştir" - Haberler

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DP'li Enginyurt: "Faiz altıncı defa pas geçilerek ekonomiye en büyük darbe indirilmiştir"

AA - Aynur Ekiz - Politika
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DP'li Enginyurt: 'Faiz altıncı defa pas geçilerek ekonomiye en büyük darbe indirilmiştir'

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, faizin altıncı defa pas geçilmesiyle Türk ekonomisine en büyük darbenin indirildiğini öne sürdü.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, faizin altıncı defa pas geçilmesiyle Türk ekonomisine en büyük darbenin indirildiğini öne sürdü.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit tuttuğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, faizleri düşürmeye devam edeceklerini açıkladığında doların 16 lira, bugün ise 17,30 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Enginyurt, "Merkez Bankası faizleri pas geçti. Yani yine nas pas geçildi." dedi.

Yaşananların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ileri süren Enginyurt, "Faiz altıncı defa pas geçilerek Türk ekonomisine en büyük darbe indirilmiştir. 10 gün önce 'faizi düşüreceğiz' diyerek piyasaları allak bullak eden, doları bilerek artıran Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suç işlemiştir, manipülasyon yapmıştır. Bunun izahını millete yapmak durumundadır, yapmadığı takdirde millet ilk seçimde hesabını soracaktır." diye konuştu.

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AA / Aynur Ekiz - Politika

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