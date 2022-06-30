DP'li Enginyurt: '10 bin liranın altında kalacak rakam, işçiye yaşam imkanı vermez'

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretin vergi dışında bırakılmasını isteyerek, "10 bin liranın altında kalacak bir rakam, işçiye yaşam imkanı vermez." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanarak, bir rakam belirlemeye çalıştığını anımsattı.

DP'li Enginyurt, iktidarın, 6 ay önce yaptığı yüzde 50 zammın, şu an yerlerde süründüğünü görmesi üzerine komisyonun yeniden toplanmasına karar verdiğini söyledi.

Asgari ücretin 10 bin lira olarak belirlenmesinin, işverene büyük kayıplar yaşatacağının farkında olduklarını, bu sebeple asgari ücretin vergi dışında bırakılması gerektiğini belirten Enginyurt, akaryakıt, elektrik ve doğal gaz zamlarının, zaten işvereni köşeye sıkıştırdığını dile getirdi.

Enginyurt, "10 bin liranın altında kalan bir rakam ise işçiye yaşam imkanı vermez. Bu nedenle devlet hem işçiyi hem işvereni korumalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır." diye konuştu.