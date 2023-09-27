DP İzmir Milletvekili Uzun: Vize meselesi öncelikli diplomasi gündemi olmalı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, "Vize meselesi, Dışişleri Bakanlığımızın öncelikli diplomasi gündemi olmalı." dedi.

Uzun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Şengen vize başvurularında yaşanan sorunları görüştüğünü ifade etti.

TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığından bir AB uzmanının da eşlik ettiği görüşmede, vize başvuru süreçlerinde adeta tüm toplumu rencide eden durumlar yaşandığını anlattığını söyleyen Uzun, "Sayın Büyükelçi bu yaygın sorunların çözümü konusunda üye ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarının samimi gayretleri olduğunu ifade etti. Ayrıca yakın zamanlı ve somut bir gelişme olarak AB'nin İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'ın İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımızla temas halinde olduğunu söyledi. AB Komisyonunun kasım ayında üye devletlere, genel olarak Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ile vize işlemlerinde kolaylaştırıcı tedbirlere dair bir rapor göndereceği bilgisini aktardı." diye konuştu.

Uzun, Türkiye'nin, AB'ye aday bir ülke olduğunu anımsatarak, "Daha adaylığı bile ilan edilmemiş Gürcistan'a, savaşın içindeki Ukrayna'ya bile vize serbestisi var ama Türkiye'ye yok. Vize serbestisi olmayan tek AB adayı ülke Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Başka ülkelere vize başvurularında da sorunlar yaşandığını söyleyen Uzun, "Vize meselesi, Dışişleri Bakanlığımızın öncelikli diplomasi gündemi olmalı." sözlerini sarf etti.

DP'li Uzun, bir gazetecinin, gençlere bilgisayar ve cep telefonu alımlarında verilecek desteklere ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Gençlerimizle adeta dalga geçiliyor. Seçim öncesi daha fazlası söz verildi. Ortaya çıkan çözüm önerisi onun yanına bile yaklaşmıyor." dedi.

Emekli maaşlarına ilişkin bir soruya karşılık da Uzun, "Emekli maaşlarında bir zam dönemi pas geçildi. Ocakta yapılacak zam için şimdiden emeklilerimizi avutmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.