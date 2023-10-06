DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş: Yeni anayasa yerel seçimlerden sonra gündeme getirilmeli

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, devletin temel ilke ve niteliklerini tartışmamak kaydıyla bir anayasa yapılma sürecinin ancak yerel seçimlerden sonra gündeme getirilirse doğru olduğuna inandığını söyledi. Altıntaş, iktidarın temel derdinin vatandaşların çektiği sıkıntıları halletmek yerine yeni bir anayasa yapmak olduğunu öne sürdü.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Devletin temel ilke ve niteliklerini tartışmamak kaydıyla bir anayasa yapılma sürecinin ancak yerel seçimlerden sonra gündeme getirilirse doğru olduğuna inanıyorum." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin çok derdi bulunduğunu ancak iktidarın temel derdinin vatandaşların çektiği sıkıntıları halletmek yerine, yeni bir anayasa yapmak olduğunu öne sürdü.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan tarafından Meclis'te milletvekillerine sunum yapıldığını dile getiren Altıntaş, Erkan'ın enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara düşeceğine dair beyanda bulunduğunu söyledi. Altıntaş, 3 yıl daha bozuk ekonomik düzenin süreceğini savundu.

İktidarın yeni bir anayasa ile ülkenin bütün problemlerinin çözülebileceğini söylediğini savunan Altıntaş, "Türkiye'de anayasa o kadar çok değiştiriliyor ve o kadar çok yapılıyor ki dünya üzerinde bizim kadar anayasa değiştiren ve yeni anayasa yapan belki demokratik bir cumhuriyet de bulunmamaktadır." dedi.

Altıntaş, yapılmak istenen yeni anayasa Meclis'ten geçse bile mutlaka halk oyuna götürülmesini isteyerek, halk oyuna götürüldüğünde de yüzde 50+1 yerine en az yüzde 65 oy beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Altıntaş, devletin temel ilke ve niteliklerini tartışmamak kaydıyla bir anayasa yapılma sürecinin ancak yerel seçimlerden sonra gündeme getirilirse doğru olduğuna inandığını bildirdi.