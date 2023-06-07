DP İstanbul Milletvekili Enginyurt, Meclis Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayını destekleyeceklerini açıkladı

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Tekin Bingöl'ü destekleyeceklerini söyledi. Enginyurt, DP İzmir Milletvekilleri Mehmet Salih Uzun ve Haydar Altıntaş'la birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokratlar olarak Meclis Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü desteklemenin kendileri için bir vefa olacağını söyledi.

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Tekin Bingöl'ü destekleyeceklerini söyledi.

Enginyurt, DP İzmir Milletvekilleri Mehmet Salih Uzun ve Haydar Altıntaş'la birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokratlar olarak Meclis Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü desteklemenin kendileri için bir vefa olacağını söyledi.

Türkiye'nin bugüne çok acı bir şekilde uyandığını; dolar, avro ve altının en yüksek değerlere ulaştığını dile getiren Enginyurt, Türkiye'yi 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan yönetmiyormuş gibi muhalefete akıl verenlerin ve sabretmeleri gerektiğini söyleyenlerin olduğunu belirtti.

DP İzmir Milletvekili Uzun, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliye edilmesini istedi.

DP İzmir Milletvekili Altıntaş da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2023 hasat dönemindeki buğday ile arpanın alım fiyatları ve teşvik rakamlarının yetersiz olduğunu savundu. Altıntaş, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle gıda fiyatlarının daha da artacağını iddia etti.