DP İl Başkanı: Emeklilere verilen 5 bin lira yetersiz

MELTEM KARAKAŞ

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, "Hükümet sanki dünyaları vermişiz gibi sosyal medya hesaplarından ve televizyonlarından 5 bin lira emeklilerimize verdik diye bağırıyor" dedi.

DP Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, haftalık pazar toplantısında konuştu. Emeklilere verilecek 5 bin liraya tepki gösteren Özcan, 5 bin lira ile yarım ton kömür bile alınamadığını ifade etti.

"YARIM TON KÖMÜR BİLE ALINAMIYOR"

Hüseyin Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Emekliye bir artış yapın dedik. Hükümetten 7 bin 500 lira maaş alan, 7 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilere en az 5'er bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini buradan söylerken ya da en kötü şartlarda asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söylerken bunun karşılığında bir defaya mahsus 5'er bin lira o da çalışan emekliler haricinde olan emeklilere aldıkları maaş nispetinde dul ve yetimlere bir sefere mahsus ikramiye verilmesi de gülünçten ötedir. Çünkü bugün 5 bin liraya ne yapabilirsiniz diye düşünürken, 500 kilo kömür alamadığımızı öğrendik. Bir emekli bugün 5 bin liraya yarım ton kömür alamamaktadır. Ama hükümet bunu sanki dünyaları vermişiz gibi sosyal medya hesaplarından ve televizyonlarından 5 bin lira emeklilerimize verdik diye bağırıyorlar. Ama çalışan emeklilerin niye çalışmak zorunda olduğunu düşünmeden emeklilere 5 bin lira verdik diyorlar. Dul ve yetimlere eşinden maaş alıyorsa 3 bin 700 lira, babasından maaş alıyorsa 2 bin 500 lira ikramiye verecekler. Bugün arabanızın deposunu 2 bin 500 liraya dolduramıyorsanız verdiğiniz zammın ne kadar olduğunu düşünün. Bugün sarayın masraflarının günlük 15 milyon TL olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim."