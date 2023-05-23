DP Genel Başkanı Uysal: Seçim beyannameleri 21 yıllık bir itirafnamedir

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Denizli'de yaptığı açıklamada, seçim beyannamelerinin 21 yıllık bir itirafnameden ibaret olduğunu belirtti. Uysal, vatandaşların demokrasi şuuruyla, Cumhuriyet bilinciyle, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkan sorumlu bireyler ve vatandaşlar olarak bu seçimde yansıtacaklarını ifade etti.

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu tarihi kavşakta vereceğimiz karar milletlerin, devletlerin, kimi dönemlerinde olduğu gibi 10 yıllarını ilgilendirir. ya bir devri kapatacağız ya da bir devri açacağız. O açıdan vatandaşlarımız demokrasi şuuruyla, Cumhuriyet bilinciyle, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkan sorumlu bireyler ve vatandaşlar olarak hem haklarını hem ödevlerini yerine getiren bireyler olarak bu şuuru bu seçimde de yansıtacaktır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Denizli'de CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Uysal'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Millet İttifakı üyesi partilerin başkanları ve partililer eşlik etti. Burada düzenlenen toplantıda konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Seçmenlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yetki vermiş, yetki yetmemiş, güç vermiş. Güç yetmemiş, mutlak güç istemiş. Onu da vermiş. Anayasa'yı zaman zaman değiştirecek gücü vermiş. Bütçe vermiş ama baksanız hala mazeretin peşindeler. İnsanlar iki şeye göre ölçüye vurulur. Ellerindeki imkanlar ve kabiliyetleri. Bütün bu açılardan maalesef bugün 21 yılın sonunda toplum önünde seçime giderken bir beyanname yayınladılar. 'Ne vaat ediyorlar' diye baktığımızda 21 yıl öncesine ekonomiyi döndürmek, çökerttikleri ekonomiyi düzeltmeyi vaat ediyorlar. Mülakatı kaldıracağını ifade ediyorlar. Neyi vaat ediyorlar? Bunca zamandır sayısız imar affı çıkardılar. Bu imar aflarını yasaklayacaklarını ifade ediyorlar. Aslında bu seçim beyannameleri 21 yıllık bir itirafnamedir" dedi.

Uysal, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.