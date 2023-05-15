Üye Girişi
Haberi Paylaş
DP Genel Başkanı Uysal'ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

DP Genel Başkanı Uysal'ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Politika Haberleri

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Uysal'ın oy verdiği Selçuklu Mahallesi'ndeki Selçuklu İlkokulu 1226 numaralı sandıkta 333 oy kullanıldı.

Sayım sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, 164 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 123, Sinan Oğan'a 40 oy çıktı, 6 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Gültekin Uysal Demokrat Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title