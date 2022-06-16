DP Genel Başkanı Uysal: 'Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviye milli güvenlik sorunu'

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyelerin, milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaştığını savundu.

Uysal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların, zamlar nedeniyle hayatını idame ettiremez hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, yürütmenin rasyonel olmayan para politikaları sonucunda yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığını dile getiren Uysal, ekonomideki rasyonel politikalardan uzaklaşılması nedeniyle ekonomik olarak hem iç hem de dış piyasalarda güven problemleri ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Petrol ürünleri ve akaryakıt fiyat artışlarının, 2023'e kadar bu şekilde seyredeceğine işaret eden Uysal, "Bu nedenle tüm dünyada rafineri kar marjları da tarihinde ilk defa 60 dolar varile kadar yükseldi. Türkiye'de de döviz kurunun etkisiyle ancak bundan daha da fazla şekilde akaryakıt fiyatları hızla artıyor. Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyeler artık milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaştı. Son dönemde Kazakistan gibi ülkelerde halk hareketlerine neden olması, bunun en dikkat edilmesi gereken örneği." dedi.

Petrol Piyasası Kanunu'nun "fiyat oluşumu"nu düzenleyen maddesinin değiştirilmesini talep eden Uysal, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), olağanüstü dönemlerde ikişer aylık periyotlarla rafineri ve dağıtıcı lisans sahiplerine makul kar marjları bırakarak piyasayı düzenlemesi gerektiğini dile getirdi.

Uysal, "Demokrat Parti olarak serbest piyasa kurallarının öneminin farkındayız ve demokrasinin daha yerleşik ve kalıcı tesis edilmesi için ülkemizin her kesiminin bu zor ekonomik kriz ortamında eşit oranda ve adil fedakarlık yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle TBMM'de gerekli hukuki düzenlemelerin ivedilikle yapılıp EPDK'nin gerekli müdahalede bulunması için kanun teklifi verdik." diye konuştu.