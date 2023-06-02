DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Yabancıların oy kullanması tüm dengeleri alt üst edebilir

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yaklaşan yerel seçimlerde yabancıların oy kullanmasının tüm dengeleri alt üst edebileceği uyarısını yaptı. Aksoy, yabancıların varlığıyla kayıt dışı ekonominin geliştiğine işaret ederek yabancılar nedeniyle Türk vatandaşlarının iş kuramaz hale geldiğini belirtti.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yaklaşan yerel seçimlerde yabancıların oy kullanmasının tüm dengeleri alt üst edebileceği uyarısını yaptı.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekti. Aksoy, muhalefetin sığınmacı meselesini kararlılıkla ele alması gerektiğini vurgulayarak, "Yerel seçimler yaklaşıyor ve son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Tüm denge noktalarının alt üst olabileceği bir durum söz konusu" dedi.

"KAYIT DIŞI EKONOMİ GELİŞTİ"

Aksoy, yabancıların varlığıyla kayıt dışı ekonominin geliştiğine işaret ederek yabancılar nedeniyle Türk vatandaşlarının iş kuramaz hale geldiğini belirtti. Aksoy, gelecekte daha büyük taleplerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, hakimlik veya polislik gibi pozisyonlara yabancıların ilgisinin artabileceğini söyledi. Tehlikenin farkına varılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, seçimlerden sonra yabancılarda özgüven patlaması yaşandığını belirtti.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile yabancılara tanınan şu ayrıcalıklara şöyle dikkat çekti:

"Yabancıların rutin denetimlerden muaf tutulması. Maliye ve Çalışma bakanlıklarının yabancılara yönelik denetim yapmaması. Sığınmacı olmalarına rağmen yabancıların rekabet edebilmeleri için Türkiye'deki serbest piyasaya fırsat yaratılması."