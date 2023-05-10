DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'ın Serinyol ilçesini ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Koşuyolu Gönüllüleri ve Anadolu Kadın Hareketi ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'ın Serinyol ilçesini ziyaret etti. Burada giderilmesi gereken eksiklikleri duyuran Aksoy, 'Biz burada destek olmaya devam edeceğiz. Hatay'ın size çok ihtiyacı var' dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Koşuyolu Gönüllüleri ve Anadolu Kadın Hareketi ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'ın Serinyol ilçesini ziyaret etti. Burada giderilmesi gereken eksiklikleri duyuran Aksoy, "Biz burada destek olmaya devam edeceğiz. Hatay'ın size çok ihtiyacı var" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, depremzedelerin şu ana kadar giderilemeyen ihtiyaçlarını duyurmak için deprem bölgesine gitti. Havaların ısındığına dikkat çeken Aksoy, yazlık kıyafetler ve vantilatörlerin acilen bölgeye getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"YARDIM MALZEMELERİNİ DAĞITIYORUZ"

Kadınlar ve çocukların ihtiyaçlarını sıralayan Aksoy, şunları söyledi:

"Demokrat Parti olarak Koşuyolu Gönüllüleri ve Anadolu Kadın Hareketiyle birlikte Hatay Serinyol'a geldik. Burada, gönüllüler'in başladığı yardım malzemelerini dağıtıyoruz. Yalnız burada hala çok ciddi eksiklikler var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ihtiyaçların karşılanması lazım. Havalar çok ısındı, bugün 10 Mayıs, burası 28 derece. Gittikçe de ısınıyor. Acilen bu bölgedeki çadırlar için bol miktarda valtilatör yardımı yapılması gerekli. Yazlık kıyafet talepleri var. Bol miktarda bit ilacı gerekiyor. Yıkama bonesi lazım. Molozların kalkmasıyla birlikte inanılmaz toz var. Sularda da kesilmeler oluyor. Depremzedeler bu bonelerle saçlarını yıkama şansı bulacak. Su gerekli. Kadın pedi gerekli, iç çamaşırı, sütyen gerekli. Terlik ve çocuk bisikleti gerekli. Bağış yaparsanız biz burada destek olmaya devam edeceğiz. Hatay'ın size çok ihtiyacı var."