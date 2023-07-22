DP Başkanlık Divanında görevlendirmelerde değişiklik

Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanında yapılan toplantıda görevlendirmelerde değişiklik yapıldığı açıklandı. Yapılan değişiklikler arasında Yerel Yönetimler Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı ve Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanlığı gibi görevler yer alıyor.