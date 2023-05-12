Döşemealtı Belediye Başkanı Anneler Günü'nü Erken Kutladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Anneler Günü'nü, bu sene seçimlere denk gelmesi nedeniyle erken kutladı. Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Kapalı Cuma Pazar'ında hem emekçi kadınların hem de alışverişe gelen annelerin gününü kutlayan Turgay Genç, karanfil dağıttı.

Başkan Genç'e CHP Antalya Milletvekili adayı Mehmet Gök, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Metin Kandemir ve partililer eşlik etti.

14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacak olması nedeniyle 'Anneler Günü'nü erken kutlayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilk olarak belediyede çalışan anneleri ziyaret edip karanfil dağıttı. Başkan Turgay Genç daha sonra Kapalı Cuma Pazarı'na giderek, burada annelerin ve anne adaylarının gününü kutlayıp karanfil verdi.

28'nci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Mehmet Gök'ün pazar yerinde vatandaşlara ikram ettiği lokma dağıtımına da katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Hayattaki en kutsal varlıklarımız olan Annelerimizin günü kutlu olsun. Bir gün değil her gün başımızın tacı olan annelerimizin gününü Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle erken kutladık. Tüm annelere ve anne adaylarına 13'üncü Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde güzel günler görme sözü veriyoruz ve inanıyoruz ki gelecek güzel günleri annelerimiz inşa edecek…" dedi.