Döşemealtı Belediye Başkanı 76 Emekli Personeli Uğurladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Başkan Genç, emekliye ayrılan 76 personel için düzenlenen programda," 10 yıllık süreçte belediye başkanı-çalışan gibi değil ağabey-kardeş ilişkisinde görev yaptık. Ben sizleri bu ailenin fertlerinden ayrılmış olarak görmüyorum. Döşemealtı bu noktaya geldiyse hep beraber sizlerin emekleriyle başardık" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Başkan Genç, belediye meclis salonunda 76 emekli perosnel için düzenlene veda programına katıldı. Başkan Genç, 76 çalışana veda edip, plaket vererek uğurladı.

Burada konuşan Genç, geçtiğimiz hafta itibariyle emekli olan personelin 25 milyonun üzerinde olan tüm alacaklarını hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Sözlerine "Yol arkadaşlarım" diyerek devam eden Genç, hiç kimsenin kalbini kırmadan en küçük bir saygısızlık yapmadan gururla emek vererek çalıştıklarını ve Döşemealtı'nı sadece Antalya'nın değil Türkiye'nin gözbebeği haline getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin tanıdığı Döşemealtı'nın 15 yılda alacağı göçü 3 yılda aldığına değinen Genç, " Bu plaketler naçizane bizleri unutmamanız için küçük birer anı. Hepinize ve halen çalışmaya devam eden değerli arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ama bu güzel ilçe için yapacaklarımız bitmedi. Hizmet etmeye birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimden beri huzurlu bir çalışma ortamı ve tatmin edici bir ücretle çalışma arkadaşlarıma imkanlar sunmaya çalıştım. İmkanlarımızın kısıtlı ve yetersiz olmasına rağmen önce çalışan diyerek en yüksek oranda sendikal hakları sağladım. Bu konuda benim vicdanım rahat. İlk göreve başladığım dönemde kadrolu ve şirket çalışanlarının maaşları çok komik oranlardaydı. Gelirlerimiz personel maaşlarını karşılayamaz durumdayken yaptığım planlamalar ile kaynak oluşturup en yüksek maaşları verdim ve bundan sonra da vermeye devam edeceğim"diye konuştu.

"Emekli ikramiyeleri ödendi"

EYT yasasının çıkmasıyla birlikte yaklaşık 80 personelin emeklilik dilekçesi verdiğini hatuırlatan Genç, " Tazminatlar 25 milyon gibi bir rakam yapıyor ve mevcut şartlarda bunu toplu olarak ödeme imkanımız yoktu. İller Bankasına başvuru yaptım. Nakit olarak bunu yapma imkanımız yok. Muhalefet belediye olduğumuz için tabii ki geri dönüş alamadık. Sizlerin mağdur olmaması için kaynak olarak bir arsanın hızlı olarak satışını gerçekleştirdik. Nakit anlaşmıştık, fakat şartnamede üç taksit ile de yapılabiliyor olması nedeniyle firma taksit seçeneğini kullandı. Tüm planlarımızı bozuldu ama yılmadık. Bazı arkadaşlarımız mahkeme yolunu seçti. Onları da hoş görüyorum çünkü emekli oldular bütün planları bu doğrultuda. Yeni hayata yeni planlama yapacaklar. O yüzden bu arkadaşları da hiç suçlamıyorum onlar da haklı. Şu an itibariyle toplam 76 arkadaşımızın bütün tazminatları ödendi"dedi.

"Hakkınızı helal edin"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılında Cumhuriyet Bayramını bu kadar şaşalı kutlayacağına tazminat ödemelerinin yapılması şeklindeki söylemleri üzüntüyle karşıladığını dile getiren Genç, "Hiç imkanlarımız olmadığı dönemlerde bile maaş baremlerini en yüksekte tutmama rağmen bu noktada eleştirilmem içimi çok acıttı. Belki de benim kadar yol arkadaşlarına emeklerinin karşılığını en üst baremden veren bunun için çaba sarf eden ikinci bir belediye başkanı yoktur. Emekçinin hakkını savunan bütün şartlarını zorlayan ikinci bir belediye başkanı yoktur. Çünkü benim altına imza attığım sendika sözleşmelerinin hiçbir belediye başkanı yakınından bile geçmedi. İmkanları bizden on kat fazla yüksek gelirli olan belediyeler de dahil. Tabi ki zor zamanlarımız oldu iyi zamanlarımız oldu. Eksiklerimiz hatamız olabilir, insanım. Ama ben bireysel olarak hiçbir arkadaşıma ağabey- kardeş dışında bir yaklaşım sergilemedim. Yine de bir eksiğim bir hatam bir yanlışım varsa hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Tören plaket alan personelle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ANTALYA