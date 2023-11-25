Dörtyol'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 43 sikke, tarihi eser niteliğinde bir kupa figürü, uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde şüpheli İ.A, H.A. ve F.G'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

İ.A'nın ikametini ve diğer zanlıların üzerini arayan ekipler, 43 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kupa şeklinde figürün yanı sıra bir miktar uyuşturucu ile biri el yapımı 2 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.