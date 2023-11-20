Dörtyol'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında araçlar arandı ve şüphelilerin üst araması yapıldı. Denetimlerde çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, oluşturulan uygulama noktalarında araçlar arandı.
Ekiplerin durdurdukları şüphelilerin üst aramasını da yaptığı kontrollerde, bu kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı.
Denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.
Kaynak: AA / Politika