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Dörtyol'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında araçlar arandı ve şüphelilerin üst araması yapıldı. Denetimlerde çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi.