'Döner Kardeşler' hakkında tahliye kararı verildiğine ilişkin haberleri yalanlayan gazeteci gözaltına alındı

'Döner Kardeşler' hakkında tahliye kararı verildiğine ilişkin haberi yapan gazeteci gözaltına alındı

İSTANBUL - 'Döner Kardeşler' adıyla bilinen suç örgütü davasında yargılanan ve ceza alan sanıklar hakkında tahliye kararı verildiğine ilişkin haberlerin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından Halk TV haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı. Gökçe soruşturma kapsamda bugün gözaltına alındı.

'Döner Kardeşler' olarak bilinen, 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 28 sanıklı suç örgütünün davasında 2022 yılının Şubat ayında karar açıklanmıştı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, Emirhan Döner'in 'örgüt kurma ve yönetme', 'tefecilik', 'nitelikli yaralama', 'tehdit', 'nitelikli yaralamaya azmettirme', 'hürriyeti tahdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Emirhan Döner'in kardeşi Turhan Döner'in ise 'yaralama', 'tehdit', 'yaralamaya azmettirme', 'hürriyeti tahdit', 'tefecilik', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'örgüt yöneticiliği' suçlarından toplam 34 yıl 10 ay hapsine hükmedilmişti. Geçtiğimiz günlerde hükümlülerin tahliye olacağına ilişkin çıkan haberler üzerine hükümlü Emirhan Döner'in başka suçtan tahliye olduğu, kesinleşen asıl suç ve cezalar yönünden sanık Turhan Döner'in Edirne F Tipi, sanık Emirhan Döner'in ise Kırıkkale F tipi cezaevinde infazlarına hükümlü olarak devam edildiği bilgisine ulaşılmıştı. Hükümlü Turhan Döner'in 2036, hükümlü Emirhan Döner'in ise 2040 yılında koşullu salıverilecekleri de öğrenilmişti. Tahliye kararlarına dair yazıların cezaevine gönderildiği ve tahliye edildiklerine dair haber içeriğinin tamamen hatalı ve gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanıltıldığı da adli kaynaklar tarafından açıklanmıştı.

Olaya ilişkin gerçeğe aykırı haber yaparak kamuoyunun yanıltıldığı belirtilerek https://halktv.com.tr haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Dinçer Gökçe'nin soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındığı da öğrenildi.