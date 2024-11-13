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Donald Trump, Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörü Olarak Atadı

Donald Trump, Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörü Olarak Atadı
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Haberler
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atadığını açıkladı. Gabbard'ın iki partide de desteklendiğini vurgulayan Trump, onun deneyimlerinin istihbarat topluluğuna katkı sağlayacağını belirtti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı seçti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te göreve başlaması beklenen Donald Trump'ın kabinesinde bir isim daha belli oldu. Trump, yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı seçtiğini aktardı. Trump, "Tulsi 20 yılı aşkın bir süredir ülkemiz ve tüm ABD'lilerin özgürlükleri için mücadele etmekte. Demokratların eski başkan adayı olarak her iki partide de geniş bir desteğe sahip olan Tulsi, artık gururlu bir Cumhuriyetçi. Tulsi'nin kariyerini tanımlayan korkusuzluğunu istihbarat topluluğumuza yansıtacağına, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güvence altına alacağını biliyorum. Tulsi hepimizi gururlandıracak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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