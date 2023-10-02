Donald Trump Sivil Dolandırıcılık Davası İçin Hakim Karşısına Çıkacak

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, sivil dolandırıcılık davası kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak.

ABD'de onlarca suçlamayla karşı karşıya kalan eski Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davası bugün New York'ta başlıyor. Trump dün sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Adım ve itibarım için savaşmak üzere yarın sabah mahkemeye gideceğim" dedi.

New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron geçtiğimiz hafta, Trump ve aile şirketinin, mal varlıklarının değerini yüksek göstererek bankaları, sigorta şirketlerini ve diğer ticari muhataplarını aldattığına hükmetmişti. New York Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Trump ve adına çalışan yöneticilerin yıllık finansal durumları hakkında yalan söyleyerek uygun kredi ve düşük sigorta primi elde ettiği belirtilmişti.

Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yargıcın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesine 18 milyon dolar değer biçtiğini ancak malikanenin gerçek değerinin bunun 50 ila 100 katı üzerinde olduğunu söyledi. Mal varlıklarına biçilen değeri seçime müdahale amacıyla yapılan bir "sahtekarlık" olarak nitelendiren Trump, "Pazartesi sabahı mahkemede görüşürüz" dedi.

Savcılık 250 milyon dolar para cezası talep etti

New York Başsavcısı Letitia James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri şişirilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.

Söz konusu davada savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanmasını, ayrıca Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Donald Trump 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle 4 kez suçlanmıştı. - NEW YORK