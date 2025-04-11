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Donald Trump, Rusya'nın Saldırılarına Tepki Gösterdi ve Ateşkes İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına atıfta bulunarak, 'Rusya harekete geçmek zorunda' ifadesini kullandı. Trump, olası bir ateşkes anlaşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına atıfta bulunarak, "Rusya harekete geçmek zorunda. Korkunç ve anlamsız bir savaşta her hafta binlerce insan ölüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes anlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'da Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden saatler önce kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına atıfta bulunarak, "Rusya harekete geçmek zorunda. Korkunç ve anlamsız bir savaşta her hafta binlerce insan ölüyor. Asla olmaması gereken ve ben Başkan olsaydım da hiç olmayacak bir savaş" ifadelerini kullandı.

Trump'ın elçisi Witkoff ile Putin görüşmesi başladı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Saint Petersburg'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Gündem Ukrayna

Ukrayna'da ay sonuna kadar ateşkes sağlanamaması durumunda Trump'ın Rusya'ya karşı yürütme yetkisini kullanarak ya da Kongre'den yeni yaptırım yasalarını geçirmesini isteyerek ek yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor.

Witkoff ve Putin, 13 Mart'ta Moskova'da görüşme gerçekleştirmişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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