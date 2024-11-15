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Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık Bakanlığı'na Aday Gösterdi

Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık Bakanlığı'na Aday Gösterdi
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, aşı karşıtlığı ile bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini duyurdu. Trump, Kennedy'nin halk sağlığını korumak için önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na (HSS) aday göstereceğini açıkladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, kabinesinde görev alacak önemli bir ismi daha kamuoyuna duyurdu. Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı. "Halk sağlığı konusunda Amerikalılar çok uzun bir süredir aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksleri ve ilaç şirketleri tarafından eziliyor" diyen Trump, "Tüm Amerikalıların güvenliği ve sağlığı, herhangi bir yönetimin en önemli önceliğidir. HSS herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından ve gıda katkı maddelerinden korunmasında büyük bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı. Trump, Kennedy'nin "kronik hastalık salgınını sona erdirmek" ve "Amerika'yı yeniden büyük ve sağlıklı yapmak" için HSS'ye bağlı kurumları bilimsel araştırma geleneklerine ve şeffaflık ilkelerine geri döndüreceğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Kennedy'nin yeğeni

Eski bir Demokrat ve ABD başkanlığı aday adayı olan Kennedy, Trump'a desteğini açıklayarak "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganını "Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yap" (MAHA) şeklinde kendine uyarlamıştı. Çevre hukukçusu olan Kennedy, aşı karşıtı görüşleriyle biliniyor. Kennedy, eski ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve eski ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğeni. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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