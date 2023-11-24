Donald Trump Jr, FBI'yı eleştiren paylaşımıyla tepki çekti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın, ABD Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) eleştiren sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Trump Jr, Şükran Günü yemeği için aynı masa etrafına toplanmış bir aile ve onları pencerenin önünde elinde silahıyla gözetleyen FBI ajanını gösteren bir resim paylaştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın, ABD Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) eleştiren sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Trump Jr, X sosyal medya hesabından, Şükran Günü yemeği için aynı masa etrafına toplanmış bir aile ve onları pencerenin önünde elinde silahıyla gözetleyen FBI ajanını gösteren bir resim paylaştı.

Trump Jr, paylaşımında "Umarım hepiniz harika bir Şükran Günü geçirmişsinizdir... FBI, gerçek iç terör tehditlerini izlediği için şükredin!" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, "Cesur kolluk kuvvetlerimizden neden bu kadar nefret ediyorsun?", "Trump'lar suçlu babasının FBI tarafından yakalanmasının üstesinden gelemiyor." ifadelerini kullandı.

Trump Jr, 26 Ekim'de yaptığı paylaşımda, "Eğer FBI, Katolikleri, okul aile birliği toplantılarındaki endişeli ebeveynleri, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) vatanseverlerini gözetlemeyi bırakırsa, belki de teröristleri yaratmaya çalışmak yerine onları gerçekten durdurabilirler." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan Trump Jr, aile üyeleri hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" suçlamasıyla ilgili devam eden davanın duruşmasında hakim karşısına çıkmıştı.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Trump'ın avukatları da Engoron'un, Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu hakkındaki kararına yönelik New York Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruda, Yargıç Engöron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullandığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edilmişti.