Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'da buluştu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.

Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - FLORIDA