Üye Girişi
Haberler

Donald Trump'ın Savunma Bakanı Adayı Hegseth'in Cinsel Saldırı Soruşturması Gündemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bakanı adayı Pete Hegseth'in 2017 yılında cinsel saldırı soruşturmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hegseth, suçlamaları reddediyor ancak soruşturmanın detayları kamuoyuna yansıdı.

ABD'nin yeni başbakanı seçilen Donald Trump'ın savunma bakanı adayı olarak seçtiği Pete Hegseth'in 2017 yılında cinsel saldırıyla ilgili bir polis soruşturmasında yer aldığı ortaya çıktı.

ABD'nin yeniden başbakanı seçilen Donald Trump, kabinedeki isimleri belirledi. Trump'ın savunma bakanı adayı olarak seçtiği Pete Hegseth'in daha önce yer aldığı cinsel saldırı soruşturması gündem oldu.

Hegseth'e ilişkin iddialar, soruşturmanın yürütüldüğü Monterey şehir yönetimi tarafından doğrulandı. Şehir yönetimi adına açıklama yapan bir yetkili, cinsel saldırı iddiasının Fox News sunucusu ve eski bir ordu mensubu olan Pete Hegseth'in de yer aldığını söyledi. İddia edilen saldırının 8 Ekim 2017 tarihinde, sabah saatlerinde bir otelde gerçekleştiğini ve olaydan 4 gün sonra yetkililere bildirildiği bilgi verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Hegseth, olayın konu olduğu zaman diliminde söz konusu otelde California Cumhuriyetçi Partili Kadınlar Federasyonu tarafından düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılmıştı. Monterey şehir yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada Hegseth'ten "saldırgan" olarak bahsedilmezken, Hegseth'in soruşturmada yer aldığı ve iddia edilen saldırının kurbanının adı ve yaşının gizli tutulduğu bilgilerine yer verildi. Şehir yönetimi tarafından yayınlanan resmi açıklamada ise olayda herhangi bir silah kullanılmadığı fakat kurbanın "sağ uyluğunda çürükler" gibi yaralanmaların kayıtlara geçtiği ifade edildi. Şehir yetkilileri, açıklamada yasalar çerçevesinde polis raporunun tamamının yayınlanamayacağını ve soruşturmayla ilgili daha fazla yorum yapamayacaklarını belirtti.

Donald Trump'ın İletişim Direktörü Steven Cheung da bir açıklama yaparak, Trump yönetiminin tercih ettiği isimlerin "yüksek kalibreli ve son derece nitelikli" olduklarını ifade etti. Cheung, "Sayın Hegseth tüm suçlamaları kesin bir surette reddetmiş ve kendisi aleyhinde dava da açılmamıştır. Kendisinin ABD Savunma Bakanı olarak onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylece birinci günden itibaren ABD'yi tekrar güvenli ve büyük yapmak için çalışmaya başlayabilir" dedi.

ABD basını ayrıca Trump'ın ekibinden Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tercih ettiği Susie Wiles'ın da aralarında bulunduğu isimlerin, Perşembe günü Hegseth ile konuya ilişkin olarak görüşme gerçekleştirdikleri ve Hegseth'in soruşturmanın "rızaya dayalı bir ilişkiyle ilgili olduğunu" açıkladığını paylaştı.

Hegseth'i temsil eden avukat Timothy Parlatore ise basına yaptığı açıklamada iddianın Monterey Polis Departmanı tarafından zaten incelendiğini ve suçlamaya dair herhangi bir delil bulunmadığını söyledi.

Trump'ın savunma bakanı olarak Hegseth'i aday göstermesi, Hegseth'in üst düzey askeri veya kamu yönetimi geçmişi olmaması nedeniyle hem Pentagon yetkilileri hem de Trump'a yakın isimler arasında şaşkınlığa neden olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 15 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı? Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.