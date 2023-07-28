Donald Trump, hakkındaki suçlamalara rağmen 2024 başkanlık kampanyasını sürdüreceğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle cezalandırılsa bile 2024 başkanlık seçimlerinde kampanyasını yürüteceğini belirtti. Trump'a yöneltilen suçlamalar arasında gizli belgeleri yasadışı saklamak ve adaleti engellemek için komplo kurmak da bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hükümlü olsa bile 2024'teki başkanlık kampanyalarını sürdüreceğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen yeni suçlamalarla ilgili açıklamada bulundu. ABD'deki bir radyo programında hakkında çıkan 3 yeni suçlamaya yönelik konuşan Trump, kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle cezalandırılırsa bile 2024'teki başkanlık seçimlerinde kampanyalarını yürüteceğini açıkladı. Beyaz Saray için adaylığını çekmeyeceğini ifade eden Trump, "Hiç de bile. Anayasa'da böyle olabilir diye bir şey yok. Radikal solcular bile hiç demiyor. Bu beni durduramaz. Bu insanlar hasta ve yaptıkları şey kesinlikle korkunç." dedi.

Trump hakkındaki yeni suçlamalar

Trump'ın gizli belgeleri yasadışı saklamakla yargılandığı davada kendisine yönetilen suçlamaların sayısı 40'a ulaştı. Genişletilen iddianamede Trump, çalışanlarından Florida'daki malikanesinin güvenlik kameralarının kayıtlarını silmesini istemekle suçlandı. Savcılar, Trump'ın malikanesinin yöneticisi 56 yaşındaki Carlos de Oliveira'ya adaleti engellemek için komplo kurma suçlaması yöneltti. İddianameye göre de Oliveira, Adalet Bakanlığı'nın güvenlik kamerası kayıtlarını istemesinin ardından Trump'ın talebi üzerine başka bir çalışana videoları silmesi talimatı verdi. de Oliveira ayrıca gizli belgelerle ilgili bağlantısı olmadığını iddia ederek FBI'a yalan beyanda bulunmakla suçlandı. Savcılar, daha önce farklı suçlamaların yöneltildiği Trump'ın çalışanı Walt Nauta'nun de Oliveira ile birlikte komplo kurduğunu belirtti.

Gizli belge davası

Donald Trump'ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait en az 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede Trump'a 37 ağır suçlama yöneltilmişti. Trump, 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. Trump'ın 20 Mayıs 2024'te yargılanacağı açıklanmıştı. - WASHINGTON