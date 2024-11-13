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Donald Trump, Elon Musk'ı Yeni Bakanlık Görevine Atadı

Donald Trump, Elon Musk'ı Yeni Bakanlık Görevine Atadı
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ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yeni kurulacak 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na başkanlık edeceğini duyurdu. Musk, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte bürokrasiyi azaltma hedefiyle görev alacak.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yeni kurulacak ' Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) başkanlık edeceğini duyurdu.

Donald Trump açıklamasında yeni kurulacak ' Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nda görev alacak Elon Musk ile ilgili, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (Department Of Goverenment Efficiency) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" diyerek tanımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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