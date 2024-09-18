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Donald Trump'a Suikast Girişimi Plânı: Ryan Wesley Routh Tutuklandı

Donald Trump'a Suikast Girişimi Plânı: Ryan Wesley Routh Tutuklandı
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ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmayı planlayan Ryan Wesley Routh'un ateşli silah bulundurmakla suçlandığını açıkladı. Routh, daha önce iki kez ağır suçlardan hüküm giymişti.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunmayı planladığı belirtilen Ryan Wesley Routh'un (58), ateşli silah bulundurmakla suçlandığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hawaii'den 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh, Florida Güney Bölgesi'nde yapılan bir suç duyurusu ile 15 Eylül'de West Palm Beach'teki Trump International Golf Club'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak ateşli silah bulundurmakla suçlandı. Routh, ateşli silah bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmak ve almakla suçlandı ve West Palm Beach'teki federal mahkemede Sulh Yargıcı Ryon M. McCabe'nin huzuruna çıktı. Tutukluluk duruşması 23 Eylül'e ertelendi. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi.

2002 VE 2010'DA HÜKÜM GİYMİŞ

Bakanlık, Aralık 2002 ve Mart 2010'da Routh'un ağır suçlardan hüküm giydiğini belirterek, "Şikayete göre, Routh'un kaçtığı ağaçlık alanda ajanlar bir dijital kamera, bir sırt çantası, dürbünlü ve dolu bir SKS tarzı tüfek ve içinde yiyecek bulunan siyah bir plastik torba bulmuşlardır. Tüfeğin üzerindeki seri numarası silinmişti. Routh, Aralık 2002 ve Mart 2010'da Kuzey Carolina'da ağır suçlardan hüküm giymiş. Devam eden soruşturmayı FBI yürütüyor. Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ve ABD Gizli Servisi de yardım sağlıyor. Florida Güney Bölgesi ABD Savcılığı ve Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Terörle Mücadele Bölümü davayı yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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